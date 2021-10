Royaume-Uni: la police de Londres de nouveau plongée dans la tourmente

Scotland Yard n'en finit pas avec des affaires embarrassantes. Une enquête de la police des polices a mis en évidence l'attitude « inacceptable » de la police londonienne face à la disparition en juin 2020 de deux sœurs, retrouvées mortes dans un parc de Wembley.

Le 7 juin 2020, la police londonienne reçoit un appel, signalant la disparition de deux sœurs, Bibaa Henry et Nicole Smallman. Mais aucune recherche n’est lancée, et ce sont finalement les amis et la famille qui retrouvent les corps sans vie des deux sœurs poignardées.

L'enquête de la police des polices (IOPC) a mis en évidence des failles dans le traitement des informations reçues pour faire les recherches. Des procédures ont été engagés à l'encontre de trois membres de la police pour améliorer leur conduite professionnelle et Scotland Yard a présenté ses excuses à la famille de Bibaa Henry et Nicole Smallman. Mais selon la mère de l’une des victimes, ces excuses viennent dix mois trop tard.

Un homme de 19 ans a été reconnu coupable en juillet par la justice du meurtre des deux femmes. Et deux policiers ont été inculpés pour faute grave dans l'exercice de leurs fonctions pour s'être pris en photo sur la scène du double meurtre et avoir partagé les clichés.

L’affaire des deux sœurs met la police londonienne de nouveau sur la sellette. La prestigieuse Metropolitan Police est déjà plongée dans la tourmente depuis le meurtre et le viol de la Londonienne Sarah Everard. Un agent de police a été condamné à vie au début du mois, ses supérieurs sont accusés d'avoir ignoré une série de signaux alarmant sur le comportement de ce policier.

La cheffe de Scotland Yard s’était dit - là aussi - « terriblement désolée ». Mais Cressida Dick sait qu’elle aura fort à faire pour rebâtir la confiance des Londoniens envers Scotland Yard.

