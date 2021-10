Allemagne: accord pour une prudente fin d'état d'urgence sanitaire

L'Allemagne va franchir un pas vers la sortie des mesures anti-Covid-19. Les responsables de la future coalition entre sociaux-démocrates, Verts et libéraux ont annoncé ce matin un accord sur l'abandon fin novembre 2021 de l'état d'urgence sanitaire par lequel le Parlement déléguait des compétences au gouvernement. Pour autant, cette évolution ne signifie pas la fin des mesures de lutte contre la pandémie.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Le changement de majorité au Parlement, comme l’évolution de la situation sanitaire expliquent cette décision. Face aux réticences des Verts et surtout des libéraux, le Parlement allemand ne prolongera pas après 20 mois l’état d’urgence sanitaire qui permet depuis mars 2020 au gouvernement fédéral et aux régions d’adopter seuls des mesures pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Le parti libéral qui négocie actuellement avec les sociaux-démocrates et les Verts pour constituer une coalition commune jugeait ainsi les mesures de confinement contraires à la constitution.

Pour autant, le 25 novembre, date à laquelle le dispositif d’exception actuel prend fin, ne sera pas un « freedom day » marquant la fin de la pandémie et des restrictions sanitaires. La campagne de vaccination a porté ses fruits, de nouveaux confinements sont exclus. Mais les infections augmentent notamment pour les personnes non vaccinées.

Un dispositif plus souple sera mis en place jusqu’au printemps pour éviter des mesures régionales disparates sur le port du masque, le passe sanitaire ou les règles de distanciation physique. Le Bundestag doit trancher sur ces nouvelles mesures le mois prochain.

