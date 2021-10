Au Portugal, le gouvernement sur la sellette avant le vote du budget 2022

La crise politique semble se confirmer au Portugal. Les socialistes au pouvoir n’ont pas la majorité au Parlement et l’extrême gauche sur qui ils comptaient pour faire adopter la loi de finances pour l’an prochain a claqué la porte.

Avec notre correspondante à Lisbonne, Marie-Line Darcy

La crise politique devrait se confirmer lors du vote du projet de loi de 2022 ce mercredi 27 octobre. L’extrême gauche a annoncé qu’elle ne soutiendrait pas le projet de loi de finances du parti socialiste au pouvoir.

Des dizaines de jours de négociations n’ont rien changé, au contraire le ton s’est durci ces derniers jours. Les deux blocs s’accusent mutuellement de chantage et se renvoient la responsabilité de l’échec des pourparlers.

Dissolution en vue

C’est bel et bien la fin d’une certaine idylle politique, sérieusement entamée depuis 2019 et le deuxième mandat d’Antonio Costa. Pourtant, communistes, extrême gauche et socialistes étaient parvenus à constituer une union de la gauche, surnommée la « gerinçonça », en 2015. Un fait inédit en 40 ans démocratie portugaise.

Mais depuis, l’extrême gauche a enchaîné les déceptions sur le plan social et économique. En votant contre et non pas en s’abstenant, elle bloque les socialistes qui n’ont pas la majorité au Parlement. La dissolution de l’Assemblée nationale est pratiquement acquise. Antonio Costa n’a pas l’intention de démissionner et mènera un gouvernement de transition jusqu’à la convocation des élections anticipées en janvier prochain.

