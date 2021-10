La Cour de justice de l'UE condamne la Pologne à une astreinte quotidienne d'un million d'euros

L'entrée de la Cour de justice européenne au Luxembourg (image d'illustration). AFP - JOHN THYS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La chambre disciplinaire de la Cour suprême polonaise était dans le collimateur de la Commission européenne et de la Cour de Justice de l’UE depuis plus de deux ans. Après un long bras de fer juridico-politique entre Varsovie et l’UE, la Pologne a été condamnée ce mercredi par la Cour de Justice de l’Union à verser une astreinte quotidienne d’un million d’euros suite à une plainte de la Commission.