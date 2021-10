Lituanie: la coopération économique avec Taïwan se poursuit

SOPA Images/LightRocket via Gett - SOPA Images

Après la République Tchèque et la Slovaquie, la délégation économique taïwanaise achève sa tournée européenne en Lituanie. C’est précisément à Vilnius que les autorités de l’île ont décidé d’ouvrir une représentation d’ici la fin de l’année, provoquant la colère de Pékin.

Avec notre correspondante à Vilnius, Marielle Vitureau

Les Lituaniens fondent de grands espoirs dans cette nouvelle coopération avec l’île située à 8 000 kilomètres de chez eux. Des applaudissements pour la signature des six mémorandums entre la Lituanie et Taïwan ont retenti. Les semi-conducteurs, les biotechnologies ou encore les hautes technologies appliquées à la finance... Voilà les domaines dans lesquels Vilnius et Taïpei ont décidé de coopérer.

« La Lituanie prône les mêmes valeurs que Taïwan, a déclaré la ministre de l'Économie lituanienne, Ausrine Armonaite. L’île pourrait être un débouché pour nos exportations. Mais nous attendons aussi des investissements de leur part, dans le domaine de la production, 20% de notre PIB est généré par l’industrie. »

Cycle vertueux

Une usine de semi-conducteurs, particulièrement nécessaire pour l’industrie des lasers, fleuron de la Lituanie, serait appréciée.

Pour le ministre du Développement National de Taïwan, Kung Ming Hsin, la présence de cette délégation est la poursuite de ce cycle vertueux débuté avec la pandémie entre la Lituanie et Taïwan. La Lituanie a fourni plus de 200 000 vaccins contre le Covid-19.

Après avoir pris ses distances avec la Chine, Vilnius regarde de plus près les autres pays d’Asie. Le pays ouvrira une représentation économique à Taïpei début 2022. À Séoul, le nouvel ambassadeur lituanien vient tout juste d’arriver.

