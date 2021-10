Royaume-Uni: le ministre des Finances présente son budget post-Covid

Le ministre des Finances britannique Rishi Sunak a présenté ce mercredi à la Chambre des communes son budget. Son objectif est de redresser les finances du pays après l’augmentation de la dette avec la pandémie. Il ne veut toutefois pas laisser de coté le système de santé britannique le NHS, ainsi que les bas salaires et la sécurité.

Avec notre correspondante à Londres, Laura Kalmus

Le ministre des finances est apparu très dynamique, très optimiste même, avec une prévision de croissance à 6,5% pour 2021. Une bonne reprise donc après une chute de 10% l’an dernier.

Alors pour Rishi Sunak, pas question de réduire les dépenses. Au total 177 milliards d’euros seront dépensé dans de nombreux secteurs. Le ministre des Finances veut notamment en finir avec les trop longues attentes dans les hôpitaux, il veut aussi aider les familles les plus démunies avec une enveloppe de 500 millions d’euros, et une augmentation du salaire minimum de plus de 6%.

Mais le pays connait de nombreuses pénuries, un manque de main-d’œuvre accru avec le Brexit et une flambée des prix de l’énergie. Il faut donc s’attendre à une inflation importante pouvant aller jusqu'à 4% en un an.

Enfin, à quelques jours de la COP26, le gouvernement britannique veut aussi montrer sa détermination à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

