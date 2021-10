Angela Merkel en Grèce, délicate étape de sa tournée d'adieux

C'est une visite délicate qu'entame ce jeudi soir 28 octobre Angela Merkel. La chancelière allemande qui gère désormais les affaires courantes arrive à Athènes pour deux jours. Un déplacement qui fait partie de la tournée d'adieux de celle qui quitte le pouvoir après seize ans. Une période durant laquelle les relations avec la Grèce n'ont pas été simples notamment durant la crise de la zone Euro.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Madame Merkel, récupérez nos milliards. » Le quotidien populaire Bild Zeitung renoue aujourd’hui avec sa couverture de la crise grecque d'il y a quelques années. Le journal fait évidemment référence aux plans de sauvetage de la zone Euro en faveur d’Athènes, déployés pour sauver le pays de la faillite entre 2008 et 2015.

La gestion de la crise grecque a nui aux relations bilatérales. Berlin exigeait en échange de l'aide européenne des efforts de la part des Grecs pour consolider leur économie. Les politiques d'austérité qui en ont découlé avaient provoqué à l'époque des manifestations en Grèce. Des pancartes montraient Angela Merkel revêtue d’un uniforme SS. Durant cette période, Athènes a d’ailleurs régulièrement réclamé des réparations de Berlin pour les crimes de la Seconde Guerre mondiale.

D’autres crises durant la dernière décennie ont influencé les relations germano-grecques : l’arrivée de nombreux réfugiés en 2015 et, plus récemment, les tensions entre Athènes et Ankara, dossier sur lequel la neutralité allemande a été critiquée en Grèce.

Cette dernière visite d’Angela Merkel veut tenter de clôturer un cycle de relations difficiles. On met au crédit de la chancelière d’avoir plaidé contre le Bild Zeitung, l’opinion allemande et l'intraitable ministre des Finances de l’époque Wolfgang Schäuble pour un maintien d’Athènes dans la zone Euro. Mais un sondage récent sur la popularité internationale d’Angela Merkel montrait que les Grecs aujourd’hui encore étaient loin d’être convaincus par la chancelière sur le départ.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne