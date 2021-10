À Athènes, Merkel revient sur ses relations mouvementées avec la Grèce

La chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis à Athènes ce vendredi 29 octobre 2021.

Alors qu’elle s’apprête à quitter le pouvoir après 16 ans à la tête de l’Allemagne, Angela Merkel est en visite dans la capitale grecque ce vendredi 29 octobre 2021. Cette ultime étape de sa tournée d’adieux politiques a ceci de délicat qu’elle se déroule dans un pays où la chancelière sortante demeure largement impopulaire dans l’opinion.

Avec notre correspondant à Athènes, Joël Bronner

De nombreux Grecs considèrent Berlin et les dirigeants allemands comme les responsables de la politique d’austérité qu’a subie le pays à la suite de la crise économique née en 2009, et qui s'est prolongée une décennie. En échange de trois plans de sauvetage internationaux, Athènes a notamment dû opérer d’importantes coupes budgétaires, augmenter les impôts et baisser les salaires.

Pour sa quatrième et dernière visite en Grèce avant de quitter le pouvoir, lors d’une conférence de presse avec le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, Angela Merkel est revenue sur le sujet, et sur la relation tumultueuse entretenue sous ses mandats entre Berlin et Athènes.

« Au cours des dix dernières années, a-t-elle confié, les relations entre l’Allemagne et la Grèce ont été, disons, "animées". La période la plus difficile a certainement été celle où se posait la question de la stabilité de l’euro. Personnellement, j’étais pleinement consciente du fardeau excessif et du défi que tout ceci représentait pour les citoyens grecs. Au final, nous sommes [néanmoins] parvenus à trouver une route commune pour que la Grèce demeure à la fois membre de l’Union européenne et de la Zone euro. »

Pour preuve, sur un sujet sensible pour Athènes, la chancelière a ensuite souligné que l’essentiel des problèmes géopolitiques actuels entre la Grèce et son voisin turc – sur les questions frontalières et migratoires en particulier – sont de ceux qui, justement, concernent l’Europe toute entière.

