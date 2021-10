À la Une: où va la Bosnie-Herzégovine?

Publicité Lire la suite

Le dirigeant serbe Milorad Dodik en agitait la menace depuis des années, mais la Republika Srpska semble bien être entrée dans une logique de sécession. Côté croate, Dragan Čović veut imposer une réforme électorale anticonstitutionnelle. La partition de la Bosnie-Herzégovine a-t-elle déjà commencé ? Analyse. À Sarajevo, les citoyens manifestent contre ces dangereux calculs politiciens.

Davor Dragičević, le père de David, ce jeune assassiné dans des conditions obscures en mars 2018, était parti se réfugier en Autriche il y a deux ans, car il craignait pour sa vie. Il est rentré en Bosnie-Herzégovine, espérant faire pression sur le nouveau procureur général pour obtenir enfin justice.

Pendant ce temps, la situation des réfugiés ne s’améliore pas. La Bosnie-Herzégovine accueille toujours des milliers d’exilés du Proche et du Moyen-Orient. Dans la région de Bihać, à l’ouest de la Bosnie-Herzégovine, ils sont ainsi toujours des milliers à tenter de franchir la frontière croate pour entrer dans l’Union européenne. Ihsamullah et Fazal ont quitté l’Afghanistan il y a déjà de longs mois, ils témoignent. Dans cette ville de Bihać, c’est souvent un climat tendu qui prévaut entre les réfugiés et la population locale. Le centre socioculturel « U Pokretu » rassemble exilés et jeunes de la région, qui, eux aussi,, pour la plupart, cherchent à quitter la Bosnie-Herzégovine. Témoignage vidéo.

L’Albanie, le Kosovo et la Macédoine du Nord accueillent aussi plusieurs milliers d’Afghans, directement évacués de Kaboul, ils attendent leur transfert aux États-Unis ou dans un pays occidental, mais leur sort demeure très incertain.

La Serbie a beaucoup réglementé l’utilisation des pesticides dans l’agriculture au cours de la dernière décennie, s’alignant sur la législation européenne. Oui, sauf que la loi est peu respectée et que les agriculteurs ont toujours la main lourde. Le bio, lui, peine à se développer. En Croatie, un groupe de vétérans de guerre luttent « contre l’injustice et le pillage ». La Brigade verte, qui se proclame antifasciste, se bat pour la protection des forêts et contre le pillage de la Croatie au nom d’intérêts privés. À quelques jours de la COP26 de Glasgow, les pays des Balkans ont encore beaucoup de travail devant eux.

Dans son dernier rapport, l’Union européenne a reconnu les « progrès » de l’Albanie. Ces progrès sont pourtant plus théoriques que réels. Et l’ensemble du processus d’intégration semble lui-même s’enliser. Et les sociétés civiles des Balkans se désespèrent d’une perspective européenne qui ne cesse de s’éloigner.

En Croatie, un tiers des retraités vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les maisons de retraite publiques disparaissent les unes après les autres, le marché étant abandonné au secteur privé. Et le gouvernement veut maintenant fermer 400 « maisons familiales », sans offrir de solution de remplacement à leurs résidents. Partout dans les Balkans, les retraités comptent parmi les plus démunis.

Belgrade, la capitale de la Serbie, attire à nouveau les touristes, et le quartier moderne de Novi Beograd est un ovni qui fascine depuis longtemps les architectes du monde entier. Chef-d’œuvre du brutalisme yougoslave, les plans du quartier du bloc 23 sont même entrés dans les collections permanentes du Musée d’art moderne de New York (MoMA). Ballade entre les tours de béton.

