Après la crise des sous-marins, Macron reçoit Biden à Rome en lever de rideau du G20

Rome sous surveillance maximale avant le G20

À l'occasion du premier sommet des dirigeants du G20 à Rome, samedi 30 et dimanche 31 octobre, des mesures drastiques ont été prises pour protéger les grands de ce monde. Les frontières sont placées sous contrôle tandis que des hélicoptères, des drones et 6000 policiers et militaires surveilleront la Ville éternelle. Plusieurs manifestations d'antagonistes sont prévues ce week-end dans le centre-ville.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Le Nir

Parmi les manifestations autorisées samedi, celle lancée à l'appel des étudiants adhérant au mouvement écologiste Fridays For Future se déroulera près du Colisée. Une autre, organisée par des ONG humanitaires, se tiendra non loin de la gare centrale Termini. Mais la mobilisation la plus importante sera celle des altermondialistes. Les organisateurs annoncent la présence d'au moins 10 000 personnes qui conflueront vers le Cirque Maxime, à 6 km du quartier du siège du sommet du G20.

Cela dit, le ministère de l'Intérieur et la préfecture de Rome redoutent surtout des manifestations non-autorisées, samedi et dimanche. Elles pourraient être composées d'anti-vaccin et d'anti-passe sanitaire, auxquels se mélangeraient anarchistes, néo-fascistes et Black blocs. Or, on l'a constaté ces dernières semaines, Rome peut facilement devenir le théâtre de violents affrontements entre les fauteurs de troubles et les forces de l'ordre. D’où la décision de blinder la capitale plus que jamais jusqu’ à la fin du G20.