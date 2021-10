Covid-19 : flambée de cas en Russie, Moscou ferme ses services non essentiels

Des agents désinfectent une station à Moscou contre le Covid-19, le 26 octobre. AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

Moscou a ralenti jeudi fortement ses activités en fermant pour onze jours la plupart des entreprises, les écoles et les restaurants dans l'espoir de contenir une nouvelle poussée de l'épidémie de Covid-19 en Russie. Signe de l'ampleur de la crise, le pays d'Europe le plus endeuillé par le virus a enregistré jeudi 1 159 décès et 40 096 infections en 24 heures, son bilan quotidien le plus lourd depuis le début de la pandémie. Des records quotidiens chaque jour battu. Et des tensions dans le système sanitaire qui commencent à être rendues publiques.