Pêche: avant leur rencontre à Rome, Macron et Johnson s'expriment par médias interposés

Le torchon brûle entre Paris et Londres au sujet des licences de pêche dans les eaux anglo-normandes et l’Union européenne doit jouer les bons offices, car tel est le rôle qui lui est dévolu selon les termes de l’accord post-Brexit. L'accroissement des intentions hostiles la met cependant dans une position de négociation malcommode depuis la menace britannique de contrôler tous les bateaux européens et pas seulement les Français.

Dans un entretien au Financial Times publié ce vendredi soir, le président français Emmanuel Macron est revenu sur les relations avec le Royaume-Uni, compliquées ces derniers temps, avec un nouvel avertissement pour les Britanniques : « Ne vous y méprenez pas, a-t-il lancé, ça ne concerne pas que les Européens mais tous leurs partenaires. Car quand vous passez des années à négocier un traité et que, quelques mois plus tard, vous faites l'opposé de ce qui a été décidé sur les aspects qui vous conviennent le moins, ce n'est pas une grande preuve de votre crédibilité. »

En cause notamment : les licences de pêche promises par le Royaume-Uni à des pêcheurs français, que Londres ne délivre pas en quantité suffisante aux yeux de Paris. Jeudi, la France a annoncé des mesures de représailles face à cette situation à partir du 2 novembre, et le Royaume-Uni a convoqué l'ambassadrice française en réaction, situation rarissime entre alliés. Catherine Colonna est ressortie sans un mot après seulement 20 minutes d'entretien au Foreign Office. La secrétaire d'État Wendy Morton a exprimé à l'ambassadrice française « sa déception concernant le ton de confrontation employé de manière constante par le gouvernement français, qui ne rend pas la situation plus facile à résoudre », peut-on lire dans le compte rendu britannique.

Ce vendredi, Londres a menacé de mettre en œuvre des « contrôles rigoureux » sur les bateaux européens frayant dans les eaux britanniques, dans le cas où Paris mettrait à exécution ses menaces de rétorsion. Selon un porte-parole, le gouvernement britannique est prêt à « lancer une procédure de règlement des contentieux », dispositif prévu dans l'accord commercial post-Brexit entré en vigueur au début de l'année. « Nous ferons le nécessaire pour défendre les intérêts britanniques » a promis le Premier ministre Johnson à des journalistes pendant son voyage vers Rome, où les deux dirigeants doivent participer au G20.

Alors que les menaces fusent de chaque côté de la Manche, Emmanuel Macron et Boris Johnson doivent s'entretenir ce week-end à Rome. Et les deux dirigeants prennent le soin également, dans leurs propos, de se montrer prêts à calmer le jeu. « La France est l'un de nos meilleurs, de nos plus vieux, de nos plus proches alliés, amis, partenaires », rappelle M. Johnson. « Les liens qui nous unissent, qui nous lient, sont bien plus forts que les turbulences actuelles dans notre relation », ajoute-t-il. Quant au président français, à ses yeux il n'y a eu ni « provocation », ni « tension ». Mais il estime à l'adresse des lecteurs britanniques que « nous devons nous respecter » mutuellement et « respecter la parole qui a été donnée ». Il parle d'un « test pour la crédibilité » du Premier ministre britannique et son gouvernement, tout en se déclarant sûr de la « bonne volonté » du Royaume-Uni.

Ce vendredi, dans ce contexte, le commissaire européen chargé des relations avec le Royaume-Uni, Maroš Šefčovič, a rencontré à Londres le secrétaire d’État chargé du Brexit, David Frost. Ils doivent reprendre à Bruxelles leurs pourparlers la semaine prochaine, relate notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. Rien ne dit que ce sera avant l’entrée en vigueur des mesures françaises ou des contre-mesures britanniques, mais il y aura auparavant des consultations ce week-end « au niveau technique » entre Londres et la Commission européenne.

Les îles Anglo-Normandes avaient déjà fait s’arracher les cheveux aux négociateurs du Brexit, du fait qu’elles ne faisaient pas partie de l’Union européenne, n’étant qu’une dépendance de la couronne et non une partie du Royaume-Uni. La négociation a donc été faite spécifiquement pour les bateaux français, rappellent certains, et on sent en partie un manque de solidarité européenne avec la France sur ce sujet. Le gouvernement allemand demande aux Français et aux Britanniques de reprendre les négociations pour résoudre leur différend, mais dans la déclaration allemande, il n’est exprimé nulle part de soutien formel à Paris.

En revanche, huit pays européens de la façade atlantique, des pays pêcheurs donc, ainsi que la Grèce et l’Italie, ont signé une déclaration soutenant formellement la France il y a deux semaines, et ceci renforce encore l’obligation de résultat pour la Commission européenne.

L'accord post-Brexit, conclu in extremis fin 2020 entre Londres et Bruxelles, prévoit que les pêcheurs européens puissent continuer à travailler dans certaines eaux britanniques sous conditions, rappelle l'Agence France-Presse. Londres affirme avoir accordé 98% des demandes de licences de navires de l'UE pour pêcher dans ses eaux, mais aux yeux de la France, ce serait plutôt 90%. Dans les zones encore disputées en particulier, Londres et Jersey ont accordé un peu plus de 210 licences définitives alors que Paris en réclame plus de 200 supplémentaires.

