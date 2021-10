Pêche en Manche: le patron du chalutier britannique sera jugé en août prochain

ARJAN BUURVELD via REUTERS - ARJAN BUURVELD

Le dossier de la pêche brûle toujours entre la France et le Royaume-Uni. Après l'appel au calme et à la reprise des discussions hier jeudi, Londres a annoncé vouloir convoquer l'ambassadrice de France en Grande Bretagne. Une réponse aux mesures de restrictions annoncées par Paris qui prendront effet mardi prochain. Dans ce contexte, la justice française annonce que le patron du chalutier britannique intercepté dans les eaux françaises hier sera bien jugé.

Le capitaine du chalutier Cornelis ne pensait sans doute pas se retrouver au milieu d'un affrontement diplomatique France-Angleterre. Un match qui dure depuis plus de neuf mois avec la Manche pour terrain. Une mer poissonneuse, et riche en crustacés que se partagent pêcheurs anglais et français depuis des siècles.

Le patron écossais du Cornelis est suspecté d'avoir pêché plus de deux tonnes de coquilles Saint-Jacques en zone économique exclusive française sans avoir de licence valide. Une infraction de pêche maritime non autorisée « à un navire tiers à l'Union européenne » souligne le procureur du Havre, en Normandie, où le navire a été dérouté. La Normandie est la première région productrice de coquilles Saint-Jacques, dont la saison de pêche a ouvert à la mi-octobre. La filière normande fournit 7 coquilles sur 10 pêchées en France.

Le propriétaire du chalutier estime qu'il s'agit d'un malentendu. Soutenu par les autorités britanniques, il explique avoir toutes les autorisations nécessaires pour pêcher dans ces eaux et dénonce une manœuvre politique de l'Etat français. Hier jeudi, son bateau et un autre navire de pêche britannique ont été arraisonnés par les autorités maritimes françaises dans un contexte de tension entre les deux pays.

Les eaux britanniques de la Manche sont particulièrement poissonneuses aussi Paris souhaite que davantage de licences de pêche soient octroyées aux bateaux français, notamment dans les îles anglo-normandes. D'autant que 80% de la pêche britannique est destinée à l'exportation. Faute d'avancées, Paris a annoncé des restrictions dont un durcissement des contrôles. Le message envoyé est clair : plus de cadeaux dans les eaux tricolores.

Le patron de pêche écossais sera jugé en août prochain, il risque une amende de 75 000 euros. Jugeant les actions envisagées par la France « injustifiées », la cheffe de la diplomatie britannique Liz Truss a donné pour instruction à sa secrétaire d'Etat chargée de l'Europe, Wendy Morton, de « convoquer » l'ambassadrice de France, a annoncé un porte-parole du gouvernement britannique dans un communiqué jeudi.

