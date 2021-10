Turquie: des Syriens risquent l'expulsion pour avoir défendu l’une des leurs sur les réseaux sociaux

Cette semaine en Turquie, le mot clef «je ne veux pas de Syriens dans mon pays» est l’un des plus utilisés sur Twitter.

L’histoire pourrait prêter à rire si elle n’était pas très sérieuse. En Turquie, au moins sept Syriens vont être expulsés du pays car ils ont posté une vidéo d’eux sur les réseaux sociaux en train de manger une banane. Ils voulaient montrer leur soutien à une étudiante syrienne, dont la vidéo d’elle, prise à partie alors qu’elle répondait à une interview à Istanbul, a été mise en ligne en début de semaine. Pour le gouvernement turc, les vidéos de soutien à l’étudiante se moqueraient du pays et de ses habitants.

Avec notre correspondante à Istanbul, Cerise Sudry-Le Dû

L’histoire a commencé lundi 25 octobre, quand un micro-trottoir est publié sur les réseaux. On y voit une jeune étudiante syrienne prise à partie par des passants qui l’accusent de ne pas être restée combattre en Syrie. Un homme, l’accusant de vivre « mieux que les Turcs », lui lance : « Moi je ne peux pas m'offrir de bananes et vous, vous en achetez par kilos sur les marchés ! »

Dans les heures qui ont suivi, de nombreux réfugiés syriens en Turquie ont voulu apporter leur soutien à la jeune femme. Ils ont posté des vidéos d’eux en train de manger une banane.

Augmentation des discriminations anti-syriennes

Mais les publications n’ont pas été pas du goût de l’immigration turque qui a enquêté sur les réseaux sociaux et arrêté au moins sept personnes, qui risquent désormais d’être renvoyées en Syrie. Elles se moqueraient des difficultés économiques des citoyens turcs.

L’affaire intervient alors que les discriminations anti-syriennes sont en hausse dans le pays. Il y a eu des attaques contre des commerces et des logements à Ankara cet été et cette semaine, le mot clef « je ne veux pas de Syriens dans mon pays » est l’un des plus utilisés sur Twitter.

