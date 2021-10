Première journée du G20: le point sur les discussions tous azimuts

Les chefs d'État et de gouvernement des vingt pays les plus riches du monde ont donné samedi 30 octobre à Rome le dernier feu vert à une réforme fiscale qualifiée d'historique. L'objectif est de mettre fin aux paradis fiscaux, mais cela ne va pas assez loin aux yeux de certains pays en développement. Le point sur cette première journée du sommet du G20.

• Les participants satisfaits de l'accord fiscal

Annoncé par la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, la décision du G20 devrait être formalisée dans le communiqué final, dimanche. Début octobre, 136 pays, soit plus de 90% du PIB mondial, s'étaient engagés sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à taxer de manière plus équitable les multinationales, et à instaurer un taux d'impôt minimal mondial de 15% à partir de 2023.

L'accord entériné est « historique », selon Mme Yellen, qui se montre enthousiaste à l'instar des participants du sommet. Autosatisfecit du président français notamment : « Depuis quatre ans, je me bats pour mettre en œuvre une taxation internationale d'au moins 15% pour les entreprises multinationales. Ce soir, nous y sommes ! L’ensemble des pays du G20 empruntent la voie d’une mondialisation plus juste », a tweeté Emmanuel Macron.

« La taxe minimale sur les entreprises est un grand succès, c'est un signal clair d'équité », estime également la chancelière allemande Angela Merkel.

Tout n'est pas rose. Chaque pays devra traduire cet accord dans sa législation nationale, une autre paire de manches. La taxation des entreprises là où elles font leurs profits, indépendamment de la localisation de leur siège social, rencontre de l'hostilité au sein du Congrès américain, par exemple. Par ailleurs, l'ICRICT, un groupe de réflexion incluant des économistes comme Joseph Stiglitz et Thomas Piketty, parle d'un « accord au rabais », dont « la part du lion va aux pays riches », avec des concessions pour des pays fiscalement avantageux comme l'Irlande, l'Estonie et la Hongrie.

• Lutte pour le climat : l'heure de vérité

C'est l'autre grand dossier et point d'achoppement de ce sommet de Rome : les pays du G20 parviendront-ils à surmonter leurs divisions pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique, alors que la COP26 démarre ce dimanche à Glasgow ? C’est un jeu d’équilibriste auquel se livrent ce week-end les dirigeants à ce sujet, explique notre envoyée spéciale à Rome, Dominique Baillard.

À court terme, ils veulent encourager les pays producteurs d’hydrocarbures à approvisionner le marché, et donc à produire suffisamment pour calmer la flambée des prix du gaz et de l’électricité à l’orée de l’hiver. Mais à moyen terme, ils cherchent activement un compromis sur la réduction des gaz à effets de serre, un objectif qui passe cette fois par la baisse de la production des énergies fossiles.

L'Europe et les États-Unis sont déterminés à accélérer leur transition énergétique. En revanche, les pays émergents comme l’Inde, la Chine ou la Russie, veulent d’abord accélérer leur croissance, ou du moins ne pas la compromettre avec un processus trop coûteux. Les premières versions du communiqué final en circulation sont assez vagues pour faire consensus, mais pas vraiment de nature à créer une véritable impulsion du G20, avant l’ouverture de cette nouvelle conférence climatique.

• L'occasion d'évoquer d'autres enjeux

Dans le reste de l'actualité romaine, le Canadien Justin Trudeau a annoncé qu'il reverserait aux pays en voie de développement 20% de ses droits de tirage spéciaux (DTS) émis par le Fonds monétaire international (FMI) pour affronter la crise engendrée par la pandémie de Covid-19. Quant à l'Argentin Alberto Fernández, il a promis de négocier « fermement » avec le Fonds monétaire international (FMI), à la sortie d'une longue et « bonne » rencontre avec la directrice de l'organisation Kristalina Georgieva.

De leur côté, les dirigeants des États-Unis, de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni, se sont également rencontrés tous les quatre à Rome, avec au programme une discussion sur l'Iran. Résultat : un communiqué pour exprimer conjointement leur « inquiétude vive et croissante » face aux activités nucléaires de Téhéran, notamment en matière de recherches sur l'enrichissement d'uranium, et appelant la République islamique à « change de cap » pour sauver l'accord de 2015.

• Hors séance, le bilatéral bat son plein

Les rencontres bilatérales, c'est en effet l'autre sommet du G20 de Rome. Après avoir rencontré le pape, Mario Draghi puis Emmanuel Macron, Joe Biden a rendez-vous dimanche avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, alors que les États-Unis et la Turquie, alliés au sein de l'Otan, sont en brouille, notamment depuis la décision d'Ankara de se tourner vers Moscou pour un contrat sur un système de défense.

L'entrevue était envisagée la semaine prochaine en Écosse, en marge de la COP26, mais un haut responsable américain a indiqué ce samedi qu'elle serait avancée. Peut-être parce que le président turc vient de renoncer à expulser dix ambassadeurs occidentaux, dont celui des États-Unis, qui s'étaient mobilisés en faveur de la libération du philanthrope et mécène Osman Kavala, en prison depuis quatre ans sans jugement.

Le président français va rencontrer Boris Johnson, en pleine querelle au sujet de la pêche dans la Manche et alors que le Royaume-Uni a élevé le ton, ce samedi. C’est un combat de boxe que les deux dirigeants se livrent, et M. Johnson multiplie les crochets. « S’il y a une violation du traité, bien sûr qu’on fera le nécessaire pour protéger les intérêts britanniques. Mais c’est franchement de la petite bière, c’est trivial comparé aux menaces auxquelles l'Humanité est confrontée », a-t-il lancé sur Skynews.

Boris Johnson envisage même d’activer l’outil de règlement des conflits pour violation du traité du Brexit. Il persiste en effet à dire que son pays a distribué 98% des licences de pêche prévues, les représailles françaises étant donc injustifiées à ses yeux. Il s’en est d'ailleurs plaint auprès d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, elle aussi à Rome. Le décor est planté avant la rencontre de ce dimanche.

Difficile de savoir dans quel état d'esprit Emmanuel Macron aborde son entretien avec Boris Johnson ce dimanche, confie notre envoyée spéciale auprès de la délégation française à Rome, Valérie Gas. Souhait ne pas tomber dans le spectacle, tout en ne cédant pas une ligne de crête face à un Premier ministre britannique qui cherche à justifier que le Brexit est une réussite. Pas question de donner à ce rendez-vous, qui doit avoir lieu dans la matinée, plus d'importance qu'à tous ceux qu'Emmanuel Macron a enchaînés depuis son arrivée à Rome vendredi. Dans l'entourage du président, on s'en tient à expliquer que cette réunion bilatérale avec le chef du gouvernement britannique, dont le pays est membre du G20 mais aussi l'hôte de la COP26, est « normale ». Rien à voir, donc, avec la rencontre de Joe Biden, qui avait été annoncée, préparée et commentée par Emmanuel Macron lui-même. Même si Paris a durci le ton ces derniers jours, et si Boris Johnson a gonflé les muscles, la ligne de l'Élysée, c'est d'expliquer que le sujet de la pêche n'est pas une question entre la France et le Royaume-Uni, mais entre l'Europe et le Royaume-Uni. Car il s'agit de faire respecter l'accord conclu dans le cadre du Brexit entre Londres et l'Union européenne toute entière. Une exigence non négociable, pour le président de la République. D'autant que comme on l'explique dans l'entourage de ce dernier, « derrière l'accord, il y a des vies ». Notamment les vies des pêcheurs français de la Manche.

