Reportage

Turquie: Erdogan inaugure le nouveau centre culturel d'Istanbul, un projet qui fait polémique

Audio 01:07

Le président Erdogan lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau centre culturel à Istanbul, le 29 octobre 2021. AFP - MURAT CETIN MUHURDAR

Texte par : RFI Suivre 2 mn

À Istanbul, impossible de manquer ce bâtiment monumental. Le nouveau centre culturel de la place Taksim a enfin été inauguré vendredi 29 octobre, et en grandes pompes et le président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan, s’est déplacé en personne. Mais la construction de cet édifice, en lieu et place d’un immeuble symbolique des protestations contre le gouvernement, fait grincer des dents.