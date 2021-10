Municipales en Géorgie: le parti au pouvoir remporte les élections, l'opposition crie à la fraude

En Géorgie, le parti au pouvoir a semble-t-il remporté la quasi-totalité des mairies lors du second tour des élections municipales de ce samedi 30 octobre.

En Géorgie, le parti au pouvoir a, semble-t-il, remporté la quasi-totalité des mairies lors du second tour des élections municipales de ce samedi 30 octobre. Mais l’opposition crie au vol de ses votes, alors que dans la plupart des grandes villes du pays les scores ont été très serrés. C’était un scrutin test dans cette ex-république soviétique marquée par des crises politiques à répétition depuis trois ans.

Avec notre correspondant à Tbilissi, Régis Genté

C’est un raz-de-marée pour le Rêve géorgien, le parti de l’oligarque Bidzina Ivanichvili. Aucune mairie d’importance ne lui échappe, alors qu’un second tour avait dû être organisé dans toutes les principales villes du pays, une première dans l’ancien espace soviétique.

Des victoires très courtes dans presque tous les cas, comme à Koutaïssi, la deuxième plus grande ville géorgienne où la candidate du Mouvement national uni Khatia Dekanoïdzé ne perdrait que de 1 300 voix.

Un scrutin parsemé de violences

Mais l’opposition dénonce, à Koutaïssi comme ailleurs dans le pays, un taux anormalement élevé de bulletins invalidés, majoritairement devant lui revenir, ou des scores de 85% et plus obtenus par le parti au pouvoir, contre un peu de 50% en moyenne donc, dans les prisons et les bureaux de vote spéciaux pour les personnes atteintes de la Covid-19.

Le scrutin a par ailleurs été marqué par une ambiance assez tendue, et même de la violence, ainsi qu’on l’observe de façon croissante depuis quelques années en Géorgie.

