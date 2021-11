Covid-19 en Allemagne: inquiétude autour d’une recrudescence des infections

«L’heure est à nouveau à une certaine insouciance » Angela Merkel a exprimé ses inquiétudes en raison de l’augmentation du nombre des infections en Allemagne. AFP - STEFANIE LOOS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'évolution actuelle de la pandémie de Covid en Allemagne, avec une hausse des infections, est plus rapide que celle constatée il y a un an, et ce malgré les vaccinations lancées fin décembre. Les autorités réfléchissent à des mesures et à une nouvelle rencontre au sommet pour éviter une quatrième vague qui remettrait en cause pour partie les progrès des derniers mois.