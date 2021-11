Covid-19 en Russie: situation alarmante dans certaines régions reculées du pays

Rien ne semble arrêter la violence du variant Delta en Russie. Chaque jour voit le record absolu de morts et de malades battu. Dans certaines régions éloignées du pays, des hôpitaux sont aussi désormais en pénurie d’oxygène. La vague semble tellement impossible à juguler que le pouvoir sonne l'alarme.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri

« La charge de travail est excessive pour les médecins, le stress émotionnel et physique extrême. » La phrase est signée du porte-parole du Kremlin.

« Si nous ne trouvons pas de moyen de convaincre les gens que leur comportement est irresponsable, nous pourrions faire face à des temps encore plus difficiles. » La formule presque désespérée, sur la lenteur de la vaccination, est de l'ancien Premier ministre Dmitri Medvedev, dans une tribune publiée dans le journal officiel Rossiïskaïa Gazeta.

► À relire : Flambée de cas de coronavirus en Russie, Moscou ferme ses services non essentiels

Même le président est revenu ce lundi une deuxième fois à la charge : « Les séniors sont ceux qui tombent le plus gravement malade, c’est aujourd’hui un fait évident, a déclaré Vladimir Poutine. Quant à la mortalité parmi nos citoyens de cette tranche d’âge, elle est bien plus élevée que parmi le reste de la population. Faites attention s’il vous plait. Respectez toutes les règles pour éviter la maladie. Et il faut se vacciner. Le seul remède contre les formes graves de maladie et contre la mort, c’est la vaccination. »

Quarante mille malades par jour, c’est du jamais-vu en Russie, disent les autorités. Ce lundi après-midi 1er novembre, la région de Novgorod est la première à l'annoncer : les restrictions vont être prolongées d’une semaine. Elles y avaient été décidées jusqu'au lundi 8 novembre.

L'oxygène médical, rare et précieux comme jamais, tous les hôpitaux des quatre coins du pays en demandent et l'attendent, parfois, désespérément.

« Les grandes villes sont le moins touché, parce que leurs cliniques sont mieux équipées et qu'elles ont de quoi stocker. Mais dans les régions éloignées, qui ont de petits services de soins intensifs ou pas de salle d’opération, alors là, c'est très difficile. Aujourd’hui, il n’y a pas un seul établissement médical qui ne soit pas plus ou moins en manque d’oxygène », explique Dimitriy Kuznetsov, directeur général de Cryongenmash, l'un des trois plus grands producteurs d'oxygène médical du pays.

► Lire aussi : Le Kremlin pointe la « faute » des Russes dans la hausse des cas de Covid-19

Depuis mars 2020, la production de cette entreprise a été multipliée par plus de cinq, et il est difficile aujourd’hui de faire plus. « Nous faisons tout notre possible, ajoute M. Kuznetsov, parce que nous savons que nous avons une responsabilité sociale. Même les entreprises du secteur qui ont pris une part plus importante du marché, ont augmenté les prix et fait plus de bénéfices. C'est pareil pour nous tous : nous voyons le nombre de morts tous les jours et ce n’est pas facile. »

L'armée a été réquisitionnée. C'est elle qui va distribuer dans les régions à cinq ou six fuseaux horaires de la capitale. Mais cela ne suffit toujours pas.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne