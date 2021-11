Pêche: le bras de fer continue entre Paris et Londres qui envisage de saisir la justice

Paris dénonce toujours un nombre de licences insuffisant octroyées par Londres aux pêcheurs français et voudrait interdire le débarquement des navires de pêche britanniques dans les six ports français où la débarque s'effectue en temps normal. © AP Photo/David Keyton

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le sujet des licences accordées aux pêcheurs français continue d’assombrir les relations entre le Royaume-Uni et Paris. Boris Johnson et Emmanuel Macron, qui se sont entretenus le week-end dernier à l’occasion du G20, ne sont pas parvenus à régler le différend. Et désormais, Londres envisagerait de saisir la justice européenne suite aux mesures de rétorsion contre le Royaume-Uni annoncées la semaine dernière par la France. Des mesures qui doivent entrer en vigueur ce mardi 2 novembre.