Angela Merkel fait ses adieux à la France après 16 ans de pouvoir

Angela Merkel était mercredi 3 novembre à Beaune au cœur de la Bourgogne pour faire ses adieux à la France en tant que chancelière. Emmanuel Marcron lui avait organisé une visite amicale entre vin et gastronomie pour tourner la page de seize ans de relations franco-allemandes et saluer les quatre années passées entre les deux dirigeants.

Avec notre envoyé spécial à Beaune, Julien Chavanne

Pour la dernière visite d’Angela Merkel dans son tailleur de chancelière, le président français l’accueille sous les voûtes magnifiques du Clos de Vougeot, un domaine vinicole classé au patrimoine de l’Unesco.

Le programme est sur mesure, tout à l’honneur de la dirigeante allemande. Passionnée de musique, elle a profité d’un récital de piano. Et un moment plus solennel : la remise de la Grand-Croix, la plus haute distinction de la légion d’honneur.

Loin des salles du conseil européen et à l’heure de se dire adieu, les mots sont plus personnels. « Je voulais te remercier d'avoir accepté ce jeune président impétueux qui voulait tout bousculer, lui adresse Emmanuel Macron. Tu as accepté cette énergie, peut-être parfois cette insolence, avec beaucoup de bienveillance et de sagesse. »

« Mêmes valeurs »

« Avec les présidents français, lui a répondu Angela Merkel, j'ai toujours su que nous avions les mêmes valeurs, même si au début on avait souvent des idées différentes. On a réussi à faire plus ensemble que chacun de notre côté. »

Angela Merkel repart avec une autre décoration, celle de membre des chevaliers du Tastevin, une confrérie qui célèbre les traditions bourguignonnes.

Très différents au départ, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont fini par s’apprécier. Une page se tourne entre Paris et Berlin.

