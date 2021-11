La Suède lance une commission vérité sur les persécutions subies par les Samis

Manifestation de militants samis pour les droits indigènes et la justice climatique avec Greta Thunberg, à Jokkmokk en Suède, le 7 février 2020.

Après des décisions similaires en Norvège et en Finlande, cette enquête lancée par le gouvernement suédois est très attendue des peuples du Grand Nord. Elle devra faire la lumière sur les agressions, le racisme et les injustices qu'ont subies les Samis, dernier peuple autochtone d'Europe, depuis la colonisation de la Laponie jusqu'à nos jours.

Le territoire où les Samis font pâturer leurs rennes depuis des millénaires est très convoité. Coupe de bois, mines de cuivre, parcs éoliens ou construction de barrage... En Laponie, les projets de l'État suédois ne manquent pas. Mais le droit d'administrer ne serait-ce que les activités de chasse ou de pêche sur leurs terres, les Samis ne l'ont obtenu que tout récemment, après une bataille juridique gagnée en 2020.

Car de fait, la question autochtone dans les pays scandinaves a très longtemps été taboue. En Suède, comme en Norvège ou en Finlande, après deux siècles d'évangélisation et de travaux forcés, les Samis ont été victimes d'une politique d'assimilation agressive entre 1950 et 1970, envoyés dans des pensionnats, pour oublier leur langue et leurs traditions.

Reconnaissance tardive

Humiliés, discriminés, ils ont su conserver une partie de leur héritage culturel tant bien que mal. Mais pour être reconnus par l'État suédois, il a fallu attendre 1993 pour qu'un Parlement Sami voit le jour, et 2010 pour que leur histoire intègre le programme scolaire.

D'ici à 2025, la commission « vérité et réconciliation », tout juste nommée, devra rendre publiques les injustices subies par les Samis. Selon les estimations, ce peuple compte 100 000 personnes sur tout le territoire lapon.

