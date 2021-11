Traversée de la Manche: au moins un migrant décédé et 400 secourus en mer

Alors que les opérations de sauvetage se multiplient sur la Manche, un migrant a été retrouvé mort, un autre est porté disparu et 400 ont été secourus mercredi 3 novembre après le naufrage de plusieurs embarcations qui tentaient de rejoindre le Royaume-Uni depuis la France.

Publicité Lire la suite

« Un migrant a été retrouvé mort aux alentours de 7h à proximité d'une embarcation sur une plage de Wissant », a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête. Deux autres ont été transportées à l’hôpital car elles étaient « en état d’hypothermie sévère ». Il reste encore ce jeudi 4 novembre une personne portée disparue.

Une enquête pour « homicide involontaire » a été ouverte et confiée à la police aux frontières. La personne décédée « est a priori un adulte, on évoque quelqu'un d'une trentaine d'années ».

Des tentatives de traversée en augmentation

Au total, « plus de 400 personnes » ont été secourues mercredi 3 novembre après le naufrage de plusieurs embarcations au large du littoral français, a rajouté la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Premar) dans un communiqué. Plusieurs navires de la Marine nationale, des vedettes de la gendarmerie et deux hélicoptères ont été mobilisés pour l’opération.

Depuis plusieurs années, les traversées de la Manche par des migrants souhaitant atteindre le Royaume-Uni se multiplient. Selon le préfet maritime Philippe Dutrieux, quelque 15 400 migrants ont tenté la traversée entre le 1er janvier et le 31 août. En 2020, les traversées et tentatives de traversées avaient concerné quelque 9 500 personnes, contre 2 300 en 2019 et 600 en 2018.

► À lire aussi: Le Royaume-Uni face à un nombre record de traversées de la Manche par les migrants

(avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne