Union Biélorussie-Russie: Poutine et Loukachenko signent 28 programmes d'intégration

Le président russe Vladimir Poutine assiste à une session sur l'État de l'Union de la Russie et de la Biélorussie via une liaison vidéo à Sébastopol, en Crimée, le 4 novembre 2021. via REUTERS - SPUTNIK

C'est une étape de plus vers un rapprochement entre la Biélorussie et la Russie. Les présidents Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont signé, ce jeudi, un texte avec 28 programmes d'intégration : des sujets techniques dans l'économie, l'industrie et l'agriculture.