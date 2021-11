À la Une: Bosnie-Herzégovine, la «très réelle» perspective de conflit

Publicité Lire la suite

La Republika Srpska, l'entité serbe de Bosnie, semble s’engager pour de bon dans un processus de sécession. D’ordinaire très attentiste, la communauté internationale prend cette fois la menace très au sérieux alors que le haut représentant international explique que « les perspectives d’approfondissement des divisions et de conflit sont très réelles ».

Depuis plusieurs semaines, les manœuvres entamées par Milorad Dodik, le membre serbe de la présidence tripartite, suscitent en effet une très vive inquiétude dans toute la Bosnie-Herzégovine, qui voit revenir le spectre de la crise du début des années 1990, au moment où la Yougoslavie s’enfonçait vers une implosion sanglante.

La même question est aujourd'hui sur toutes les lèvres : s’agit-il d’une nouvelle diversion visant à détourner les esprits des vrais problèmes, ceux qui plombent le pays depuis des décennies, ou bien la Bosnie-Herzégovine est-elle réellement au bord de l’effondrement ? Une chose est en tout cas certaine, Milorad Dodik joue avec le feu dans un pays où les tensions ethno-nationales ne se sont jamais vraiment apaisées depuis la fin du dernier conflit, il y a 26 ans.

COP26 : les Balkans en retard sur les questions d'écologie

La COP26 suscite évidemment de nombreux commentaires dans les Balkans, notoirement en retard sur la question de la transition écologique. Certains pays ont fait des progrès depuis 2015, comme la Grèce ou le Monténégro, mais d'autres continuent de miser sur le charbon pour garantir leur indépendance énergétique. Tour d'horizon régional. En Serbie, le président Aleksandar Vučić critique même le « jihad vert » des écologistes et semble miser sur le nucléaire plutôt que les énergies renouvelables.

En pleine explosion des prix de l'énergie, c'est une véritable bataille du gaz qui s'est jouée en Moldavie, petit pays coincé entre l'Ukraine et la Roumanie et tiraillé entre un camp pro-russe en perte de vitesse et un camp pro-européen libéral, aujourd'hui au pouvoir. Un accord a finalement été conclu de haute lutte avec Gazprom pour l’approvisionnement des cinq prochaines années, après des mois de négociations et de chantage du géant énergétique proche du Kremlin. L’UE a promis d’apporter son aide alors que la Moldavie est à 100 % énergétiquement dépendante de Moscou.

Flambée de Covid-19

Comme tout l'est de l'Europe, la Roumanie est confrontée depuis plusieurs semaines à une violente flambée des cas de Covid-19. Le pays enchaîne les tristes records quotidiens, ceux de morts du Covid-19 et de malades en soins intensifs. Le pays paie au prix fort le retard de sa vaccination, avec un système de soin aux abois, laminé par l’exode et les coupes budgétaires. Difficile de prévoir quand finira cette quatrième vague qui fragilise le pouvoir. Dans tous les Balkans, les autorités durcissent les mesures pour tenter d'endiguer la hausse des contaminations.

En Macédoine du Nord, les élections municipales des 17 et 31 octobre ont vu la large victoire des nationalistes-conservateurs du VMRO-DPMNE, dans l'opposition depuis 2017. Désavoué dans les urnes, le Premier ministre social-démocrate Zoran Zaev a immédiatement présenté sa démission. Mais pour de nombreux observateurs, ce résultat ne signe pas seulement l'échec de sa politique, mais aussi l'incapacité de l'Union européenne à tenir ses promesses d'élargissement après l'accord conclu entre Skopje et Athènes sur le nom.

Alors que la campagne électorale bat son plein en Bulgarie en vue des scrutins présidentiel et législatif du 14 novembre prochain, le pays est pris dans une vive polémique après l'attaque très violente d'un centre LGBT+ dans la capitale Sofia le week-end dernier. La justice a inculpé le candidat d'extrême-droite Boyan Rassate, qui se présente à la présidence, accusé d'avoir personnellement mené l'assaut.

En Albanie, douze ministres sur seize sont aujourd’hui des femmes. Mais ne vous y trompez pas : le Premier ministre albanais Edi Rama n’est pas féministe. C’est un dirigeant patriarcal et autoritaire qui instrumentalise les femmes et le féminisme chaque fois que cela peut servir son pouvoir. L’activiste Gresa Hasa décrypte une pure entreprise de « féminisme washing ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne