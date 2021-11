L'Allemagne restitue des œuvres d'art au Guatemala et au Mexique

L'Allemagne restitue ce vendredi au Mexique et au Guatemala des objets d'art datant de l'époque précolombienne découverts par hasard l'an dernier.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Ces derniers temps, les restitutions se multiplient. Concernant l’Allemagne, tout a commencé par une banale information communiquée à la police. Un homme vivant en France est pris de remords et avertit des années plus tard les autorités qu’il a caché des armes de la Seconde Guerre mondiale qui appartenaient à son père dans la cave de la ferme familiale en Saxe-Anhalt, en Allemagne.

Il y a un an, la police découvre en effet les deux armes en question mais aussi une douzaine d’objets en argile emballés dans du papier journal. Des experts sollicités identifient de la vaisselle, des vases et des figures de l’époque maya originaires d’Amérique centrale. Les objets datent de 250 à 850 avant Jésus-Christ et leur valeur est estimée à environ 100 000 euros.

L’homme qui s’est dénoncé affirme les avoir achetés sur un marché aux puces pour 100 euros. Il ne sera pas poursuivi car au moment des faits, la détention de tels objets, probablement volés d’après les experts, n’était pas sanctionnée par la loi.

Changement de mentalité

Les recherches ont permis de déterminer qu’ils provenaient du Mexique et du Guatemala. Le ministre-président de la Saxe-Anhalt va donc les remettre aux ambassadeurs de ces deux pays en Allemagne.

En mai, deux collectionneurs privés allemands avaient pris d’eux-mêmes l’initiative de rendre 34 objets précolombiens au Mexique. Un responsable avait souligné à l’époque que cette restitution illustrait la sensibilité plus grande qu’autrefois pour l’héritage culturel d’autres pays parvenu en Europe de façon illégale ou après des spoliations. Un autre collectionneur français a également restituer des œuvres d’art récemment.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne