Des membres du groupe mafieux le plus puissant d'Italie condamnés à des dizaines d'années de prison

La salle d'audience de la ville de Lamezia Terme (Calabre), où a lieu depuis janvier un « maxi-procès », celui de centaines de membres présumés du syndicat du crime organisé 'Ndrangheta et leurs collaborateurs. AFP - GIANLUCA CHININEA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La justice italienne a, au total, condamné samedi 6 novembre 70 membres de la 'Ndrangheta, le groupe mafieux le plus puissant d'Italie, ainsi que d'autres personnes, infligeant des peines de prison de dix ans ou plus à une trentaine d'entre eux, dans le cadre du plus grand procès de la mafia depuis la fin des années 1980.