Arménie: de milliers d’opposants à Pachinian manifestent un an après la défaite au Haut Karabakh

Presque un an jour pour jour après la fin de la guerre au Haut-Karabakh et la victoire de l'Azerbaïdjan, l’opposition au Premier ministre arménien Nikol Pachinian a rassemblé ses sympathisants lundi 8 novembre au soir à Erevan. Les quelques milliers de personnes, sur une place du centre-ville, ont bien du mal à se faire entendre du reste de la population après des élections qui ont redonné une légitimité au pouvoir.

Avec notre envoyée spéciale à Erevan, Anissa El Jabri

Chansons nationalistes et foule peu dense, même les policiers qui encadrent le rassemblement ont l’air désœuvrés : on est loin de la foule ivre de colère à l’annonce de la défaite dans la guerre au Haut-Karabakh.

Mais chez certains de ceux qui ont dû déposer les armes, l’amertume reste envahissante. « Je suis ici, car je suis debout avec ma nation contre les traîtres et les voleurs qui vendent notre pays à nos ennemis, ils ne méritent qu’une seule punition : être jeté de là où ils sont », lance un présent.

Pas la peine de tenter de leur rappeler que des élections qui ont redonné une légitimé à Nikol Pachinian sont passées par là : « Vous vous moquez de moi ? Ces élections, c’est comme jouer au casino et c’est le casino qui gagne tout le temps. »

Qualifié de « tricheur aux élections » et de « traître », le nom du Premier ministre tourne en boucle dans toutes les prises de parole des leaders de l’opposition sur la tribune. Comme celle de l’ancien maire d’Erevan, Kamo Areyan :

« Quand on demande pourquoi les prix augmentent, le gouvernement répond "c’est pareil partout dans le monde on n’y peut rien". Les Azéris entrent sur le territoire arménien, et le gouvernement se cache derrière l’armée russe en répondant, là encore, "on ne peut rien faire", s’énerve-t-il. Ce gouvernement ne sert à rien, que fait-il encore au pouvoir ? »

Ces paroles semblent passer au-dessus de la tête des habitants d’Erevan. En cette soirée d’automne aux températures douces, ils semblent préférer manger des glaces ou se promener, le plus loin possible de la guerre et des clivages politiques.

