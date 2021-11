Bosnie-Herzégovine: des manifestants demandent la paix face à la reprise des tensions

Face à la reprise des tensions entre les entités composant la Bosnie-Herzégovine et le risque d'une nouvelle guerre, l'émissaire américain pour les Balkans occidentaux Gabriel Escobar a rencontré le chef politique serbe bosnien, Milorad Dodik, lundi 8 novembre, à Sarajevo. © REUTERS

Alors que le climat interethnique devient de plus en plus tendu, des habitants de Sarajevo ont manifesté pour demander à la communauté internationale de faire respecter les accords de paix et la constitution du pays, afin d'éviter une nouvelle guerre en Bosnie-Herzégovine. Ces craintes se sont intensifiées depuis les menaces de sécession des dirigeants de l'entité serbe du pays, voulant former des institutions et leur propre armée.