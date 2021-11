La lanceuse d’alerte de Facebook demande à l’UE une loi «forte» pour réguler le Net

J’ai rejoint Facebook en 2019, car un de mes proches s’est radicalisé en ligne. Je me suis sentie forcée de m’impliquer activement pour créer un Facebook meilleur et moins toxique. Lorsque j’y travaillais j’ai vu que Facebook était en permanence en conflit entre ses profits et notre sécurité. Et Facebook a toujours choisi la solution qui préservait ses profits. Le résultat est un système qui favorise division, extrémisme et polarisation. Dans certains cas, des conversations dangereuses en ligne ont conduit à des violences physiques blessant voire tuant des gens. Je pense que j’ai fait ce qu’il fallait et que c’était nécessaire pour le bien commun. Mais je sais que Facebook a des ressources infinies qu’il pourrait utiliser pour me détruire. J’ai pris de grands risques avec mes révélations, parce que je crois que nous avons encore le temps d’agir, mais il faut agir maintenant. Facebook choisit tous les jours le profit par-dessus la sécurité, et sans une action des législateurs ça continuera.