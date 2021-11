Migrants: l’Union européenne dénonce une instrumentalisation de la crise de la part de Minsk

Crise des migrants à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Côté polonais, les forces de sécurité verrouillent les points de passage, le 8 novembre 2021. REUTERS - Kacper Pempel

La tension ne cesse de monter à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Plusieurs milliers de réfugiés convoyés par la Biélorussie se trouvent actuellement massés à la frontière. La Pologne, l’Otan et l’UE accusent les autorités biélorusses d’instrumentaliser cette crise, et d’utiliser ces migrants pour faire pression sur l’Europe.