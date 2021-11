Royaume-Uni: tempête au Parlement autour du cumul d'emplois chez les élus

La question du cumul des emplois se pose pour les parlementaires britanniques. Ici, Boris Johnson lors d'un débat à la Chambre des communes, à Londres, le 19 décembre 2019 (Image illustration). UK Parliament/Jessica Taylor

Texte par : RFI

En plus de leur travail de parlementaires, certains élus britanniques cumulent un deuxième emploi et sont accusés de corruption. Après Owen Paterson, un nouveau député conservateur, Sir Geoffrey Cox, est accusé cette fois de travailler pour un paradis fiscal des Caraïbes. Une nouvelle mise en cause qui tombe mal pour le parti au pouvoir.