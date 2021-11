Covid-19: durement frappée par une quatrième vague, l'Allemagne veut durcir ses restrictions

L'Allemagne est particulièrement frappée par la quatrième vague de la pandémie de Covid-19 avec un nouveau record du nombre de cas d'infections ce jeudi 11 novembre. Un projet de loi a été déposé ce matin pour lutter contre l'évolution actuelle. Des régions ont déjà adoptées des règles plus strictes contre les non vaccinés.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault

« Nous devons mettre notre pays à l’abri de l’hiver ». À la tribune du Bundestag, le probable futur chancelier Olaf Scholz, à qui certains reprochaient sa discrétion sur le dossier Covid-19, a défendu des mesures plus strictes pour lutter contre la quatrième vague.

Relancer la vaccination

La coalition en gestation entre sociaux-démocrates, verts et libéraux, a déposé aujourd’hui un projet de loi qui veut relancer la campagne de vaccination. Les deux tiers des Allemands sont protégés. Un taux inférieur à celui d’autres pays. Les doses de rappel pour les plus âgés ne sont pas administrées assez vite. Des restrictions pour les non vaccinés vont se développer : l’accès aux restaurants, bars, cinémas, théâtres et autres lieux est déjà parfois limité aux personnes vaccinées ou guéries du Covid-19. Les contrôles pour l’accès aux lieux de travail ou dans les Ehpad doivent être durcis.

Ce jeudi, un nouveau record a été battu avec sur une seule journée plus de 50 000 contaminations. Le taux d’incidence est désormais de 250 contre 66 il y a un mois. Certains hôpitaux dans des zones particulièrement frappées doivent évacuer des patients. D’autres établissements repoussent des opérations planifiables pour libérer des lits en soins intensifs.

Situation « dramatique »

Mercredi, c’est Angela Merkel qui qualifiait la situation de « dramatique ». La chancelière plaide pour un nouveau sommet entre l’État et les régions mais la nouvelle coalition n’était pas enthousiaste. Finalement il aura lieu dans une semaine.

