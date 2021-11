Le parquet général russe demande la dissolution de l'ONG Memorial

Le parquet général a saisi la Cour suprême pour obtenir la liquidation de l'ONG Memorial, spécialisée dans la défense des droits de l’homme et la mémoire des victimes des répressions soviétiques.

Publicité Lire la suite

Figurant sur la liste des « agents de l’étranger » depuis 2014, Memorial est accusée par le parquet général d’avoir violé de manière répétée l’obligation qui lui est faite de se présenter comme tel dans toutes ses publications, y compris sur les réseaux sociaux, rapporte notre correspondant à Moscou, Didier Revoin.

Pour sa part, l'ONG estime qu’il s’agit d’une « décision politique » pour la détruire, rappelant qu’elle avait dès le début dénoncé la loi sur les « agents de l’étranger » comme conçue pour sévir contre les organisations indépendantes.

Ces derniers mois, les autorités russes n'ont cessé d'accentuer la pression sur les ONG, les médias indépendants et d'opposition, en les classant comme tel. Cette désignation, qui rappelle celle d'« ennemi du peuple » à l'époque soviétique, vise dans des termes flous ceux qui reçoivent un « financement étranger » et mènent une « activité politique », rappelle l'ONG dans son communiqué.

► À lire aussi : La liberté d'expression étouffée en Russie

Mais l’ONG, fondée notamment par le dissident Andreï Sakharov durant la perestroïka, est la plus ancienne et la plus emblématique organisation de défense des droits de l’homme de Russie. Cela lui vaut d’importants soutiens. Nikolaï Svanidze, membre du conseil présidentiel russe pour la société civile et les droits humains, a ainsi qualifié la requête du parquet général d’« honteuse ». Il a aussi expliqué qu’il s’occuperait de cette affaire sans pouvoir se porter garant de l’ensemble du conseil. Reste à savoir s’il aura suffisamment de poids pour s’opposer aux cercles conservateurs et obtenir gain de cause.

Memorial a été fondée en 1989. Elle est la plus ancienne et la plus emblématique organisation de défense des droits de l’homme de Russie, ce qui lui vaut d’importants soutiens. En 2015, la Cour suprême avait refusé de dissoudre Memorial, rejetant un recours intenté par le ministère russe de la Justice. Elle doit examiner le recours du parquet général le 25 novembre.

► À lire aussi : Russie: l’ONG Memorial privée de ses locaux de Saint-Pétersbourg

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne