À la Une: les Bulgares retournent aux urnes pour la troisième fois de l'année

De nouvelles élections législatives se tiennent dimanche 14 novembre 2021 en Bulgarie, alors que les deux précédents scrutins n'ont pas permis de dégager une majorité au Parlement. Cette fois-ci, ce sont deux jeunes diplômés de Harvard qui pourraient créer la surprise. Kiril Petkov et Assen Vassilev, ministres dans le précédent gouvernement technique, ont créé leur mouvement intitulé « Nous poursuivons le changement » et ce dernier est crédité d'environ 15% des voix dans les sondages. Son programme ? Une politique libérale et pro-européenne, et une lutte sans merci contre la corruption.

À la même date se tient également l'élection présidentielle, alors que la quatrième vague de l'épidémie de la Covid-19 est plus meurtrière que jamais. Pour enrayer les contaminations, les autorités de Sofia ont instauré un passe sanitaire fin octobre. Mais de nombreux Bulgares préfèrent débourser plusieurs centaines d’euros sur le marché noir pour obtenir leur certificat plutôt que de se faire vacciner. Une fraude qui attire de plus en plus de clients étrangers.

Des tensions orchestrées à Belgrade ?

Tensions en Bosnie-Herzégovine, au Monténégro, au Kosovo... Les événements qui agitent les Balkans s’inscrivent-ils dans un scénario ourdi à Belgrade ? Après la « Grande Serbie », l’heure du « Monde serbe » est-elle venue ? L’histoire est-elle en train de se répéter, comme dans les années 1990 ? En Bosnie-Herzégovine, alors que le membre serbe de la présidence tricéphale, Milorad Dodik, semble préparer la sécession de la Republika Srspka, l'entité serbe du pays, de plus en plus d'habitants ne cachent plus leur crainte de voir des violences revenir.

Et comme un symbole, c'est une fresque en l'honneur du général Ratko Mladić, condamné pour génocide et crimes contre l'Humanité par le Tribunal pénal international (TPI), qui cristallise les tensions en Serbie. Le 9 novembre 2021, des policiers ont protégé l'image contre des citoyens qui voulaient l'effacer, lors de la Journée internationale de lutte contre le fascisme.

Le grand exode des populations des Balkans se poursuit

Cette année, 240 886 Albanais ont postulé à la loterie américaine, dans l’espoir d’obtenir une carte de résident permanent. Leur nombre est en baisse par rapport à 2019 et 2020, mais l’Albanie reste le troisième pays d’Europe le plus demandeur de ce sésame pour les États-Unis, derrière la Russie et l’Ukraine.

En Bosnie-Herzégovine, c'est le documentaire d'un jeune médecin, qui raconte les difficultés de sa migration en Allemagne, qui fait le buzz. Posté sur Youtube, le film a été vu plus de 100.000 fois en quelques jours.

L'anguille du lac de Skadar menacée de disparition

Au Monténégro, l’anguille est l’un des symboles du lac de Skadar, mais ce poisson qui repart frayer dans la mer des Sargasses, est menacé de disparition. En cause, la pollution, les barrages, mais surtout la surpêche. Bien peu parviennent à reprendre la route des océans.

