Crise migratoire: l'Ukraine envoie 8500 militaires à sa frontière avec la Biélorussie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de la COP26 à Glasgow le 1er novembre 2021. AP - Andy Buchanan

La situation se tend un peu plus à la frontière biélorusse, après la réunion d'urgence, jeudi, du Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'issue de laquelle les Européens et les Américains, ont estimé que l'objectif de la Biélorussie était de déstabiliser de l'Union européenne. La Pologne a envoyé 15 000 soldats à sa frontière, mais l'Ukraine a également décidé de mobiliser des milliers de garde-frontières et de policiers sur sa frontière nord, avec le voisin biélorusse.