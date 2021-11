Irlande: la crise du logement fait grimper en flèche le prix des loyers

L’Irlande fait face à une crise du logement depuis des années. D’abord circonscrit aux grandes villes du pays, le phénomène s’est étendu à tout le pays pendant la pandémie et les loyers continuent de grimper, selon l’équivalent irlandais du Bon Coin qui vient de publier son rapport trimestriel sur l’état du marché locatif.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Dublin, Émeline Vin

À peine 1 500 logements disponibles en Irlande, c’est un plus bas historique. De quoi conforter Eilish, qui vit depuis trois ans dans le même logement malgré les inconvénients

« J’ai une heure de transports pour aller travailler, j’ai dû m’éloigner pour trouver quelque chose d’abordable. Bien sûr que je voudrais être moins excentrée, mais rien que l’idée de me retrouver à chercher quelque chose, ça me rend folle », explique-t-elle.

Parcours du combattant

Avec quatre appartements en six mois, Sean connaît ce parcours du combattant. « C’est un processus vraiment compliqué. Il faut envoyer des tas de demandes, et on ne vous répond jamais. Vous pouvez passer la semaine sur l’équivalent du Bon Coin et ne décrocher qu’une visite par semaine », déplore-t-il.

Dans la capitale, le loyer moyen a doublé en 10 ans, il est aujourd'hui de 1 500€ par mois. Stéphane travaille dans une maternité. Comme beaucoup, sa seule option, c’est la colocation . « Oui, je vis en coloc’ avec deux autres personnes. J’aimerais avoir un appart à moi tout seul, mais à Dublin, vous trouvez ça pour 1500€ », regrette-t-il.

Biens en vente peu nombreux

Le loyer coûte aujourd’hui plus cher en Irlande que le remboursement d’un crédit immobilier. Mais les biens à vendre sont eux aussi trop peu nombreux sur le marché de l'immobilier.

►À lire aussi : Covid en Irlande: les enseignants du primaire réclament le retour du «contact tracing»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne