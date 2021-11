Allemagne: à Pirna, l'explosion des cas de Covid-19 au coeur des discussions

L'Allemagne est particulièrement frappée par la quatrième vague de la pandémie de Covid-19 et « bat » des records quotidiens depuis quelques jours, qu'il s'agisse du nombre de nouvelles infections ou des malades hospitalisés. Dans plusieurs arrondissements du pays, le taux d'incidence a franchi hier la barre des 1 000 cas pour 100 000 habitants sur sept jours soit près de quatre fois la moyenne nationale. C'est le cas dans la « Suisse saxonne », une région très touristique au sud de Dresde, près de la République tchèque.

Avec notre envoyé spécial à Pirna, Pascal Thibault

C’est une belle journée d’automne. Au bord de l’Elbe, la petite ville de Pirna, 40 000 habitants, fraîche et pimpante, trente ans après la Réunification. Mais la très belle place du Marché, avec, au centre, la mairie, un bâtiment dont les origines remontent au XIVe siècle, est bien vide. Le restaurant Marieneck où un certain Napoléon a passé la nuit est désert à l’heure du déjeuner.

Comportement « stupide »

À quelques mètres de là, un groupe de retraités en forme vient d’arriver de Dresde en vélo. Avec trois doses de vaccins, ils sont sereins et disent ne rien craindre malgré le nouveau record du taux d’incidence Covid-19. Ce monsieur n’a aucune compréhension pour les nombreux non vaccinés, près de la moitié de la population : « Il n’y a pas d’explications pour un comportement aussi stupide. Même dans le milieu médical, beaucoup ne se sont pas vaccinés. Sans obligation, ça ne marchera pas. »

« Je suis en forme, pourquoi je devrais me faire vacciner ? »

Un peu plus tard, à quelques mètres de là, une tente est installée devant le café Canaletto, le célèbre peintre italien qui vécut dans la région et a réalisé de nombreux tableaux de Pirna. Sous la toile, des non vaccinés qui n’ont plus accès aux cafés et restaurants depuis lundi sirotent leur bière. Y compris ce jeune aide-soignant : « C’est une division de la société, un peu comme autrefois. Avant les Noirs étaient exclus, aujourd’hui ce sont les non vaccinés. Je suis jeune, je suis en forme, pourquoi je devrais me faire vacciner ? »

Il sera difficile de convaincre beaucoup de personnes qui ont eu des mois pour se faire vacciner. Mais, plus que les restrictions diverses, seul un rebond de la campagne vaccinale peut permettre d’éviter le pire.

