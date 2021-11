Belgique: rassemblement à Bruxelles contre les violences sexuelles dans le monde de la nuit

En Belgique, la vague de contestations contre les agressions sexuelles dans les bars se poursuit. C’est le mouvement #balancetonbar, qui vise notamment à dénoncer les violences envers les femmes dans le monde de la nuit. Nouvelle étape hier soir à Bruxelles. Environ 500 personnes se sont réunies pour boycotter les bars et les discothèques de la capitale belge.

Avec notre correspondant à Bruxelles, Jérémy Audouard

Une augmentation des agressions sexuelles par usage de drogue ou des plaintes auprès de la police mal prises en compte, pour faire bouger les politiques, les manifestantes appellent au boycott des cafés et des boites de nuits, le temps d’une soirée.

« Attaquer leur portefeuille »

« La meilleure manière pour se faire entendre, hélas c’est d’attaquer leur portefeuille. Et surtout, on veut montrer que dans cette société, si les femmes et les minorités ne sont pas représentées, ou ne sont pas dans la société parce qu’elles ont peur, en fait la société ne tourne plus », explique Laure Baiwir est la co-organisatrice du rassemblement du 12 novembre.

Thérèse, lycéenne de 17 ans réclame plus de sécurité. « C’est aussi aux patrons de cafés de prendre les choses en main et de décider que dans cet établissement, je veux qu’il y ait cette sécurité-là. Et la police aussi, il faudrait qu’elle soit un peu plus présente », estime la jeune fille.

Des propositions concrètes

Anaïs a tenu à venir avec ses deux filles de 4 et 7 ans. « Je pense que plus tard, elles auront aussi envie de s’amuser, envie de faire la fête, envie de boire de l’alcool. Et j’espère qu’on pourra construire quelque chose d’assez sûr pour elles », espère la mère de famille.

Les différents acteurs du monde de la nuit promettent des propositions concrètes dès la fin du mois.

