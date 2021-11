Les Espagnols inquiets pour leur avenir face à une inflation galopante

En Espagne, où un tiers des personnes ont du mal à boucler leurs fins de mois, la cherté de la vie est la plus forte depuis 30 ans. L’inquiétude est palpable partout.

Avec notre correspondant à Madrid, François Musseau

C’est la facture de l’électricité qui depuis septembre affecte le plus les Espagnols. Mais désormais avec la crise des approvisionnements, tout augmente en chaîne : le butane, l’essence, les aliments de première nécessité. L’électricité a ainsi augmenté de 62% en un an, l’essence de 26%, le diesel de 30%, l’huile d’olive de 26%... L’inflation est si élevée que la récente hausse du salaire minimum et des retraites se retrouvent 3 à 4 points en dessous du coût de la vie.

Rosario travaille dans un petit restaurant dans l’est de Madrid. Elle est très inquiète pour l’avenir proche. « Oui, cela m’affecte moi, et beaucoup de gens comme moi, dit-elle. Car l’argent va venir à manquer pour payer le logement et s'en sortir avec tous ces prix fous comme celui de l’électricité ou de l’alimentation. »

La chute du pouvoir d’achat est de loin le sujet qui inquiète le plus les Espagnols selon les derniers sondages. L’électricité est si chère que beaucoup de ménages utilisent leurs appareils électroménagers le soir ou les week-ends, lorsque le tarif est moins élevé.

Ramon, un retraité, ne s’étonne pas de cette crise. « C’est le résultat de tout ce que nous vivons depuis un an et demi, estime-t-il. Le problème des transports, du fret, tout ce qui parait être une chaîne, non ? Et au final, toute cette dynamique aboutit à une montée des prix. »

Le chef du gouvernement Pedro Sanchez avait promis en septembre que la baisse de certains impôts allaient compenser la baisse du pouvoir d’achat. Il ne pensait pas que cette chute allait être aussi spectaculaire. Au point que beaucoup savent d’ores et déjà que ces fêtes de Noël seront moins abondantes qu’à l’ordinaire.

