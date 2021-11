Pays-Bas: heurts entre policiers et manifestants opposés aux restrictions sanitaires

Les Pays-Bas reviennent au confinement partiel à partir de ce samedi. Vendredi 12 novembre, des manifestants opposés à ces mesures ont jeté des pierres pendant la conférence de presse du Premier ministre à la Haye annonçant les nouvelles mesures. La police a dispersé la foule avec un canon à eau.

Environ 200 manifestants ont affrontés ce vendredi soir la police anti-émeute et des policiers à cheval devant le ministère de la Justice et de la Sécurité, à la Haye, où se tenait la conférence de presse.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé la réintroduction d'un confinement partiel avec une série de restrictions sanitaires pour faire face à un nombre record de cas de Covid-19, qualifiant la série de mesures de « grand coup de quelques semaines, car le virus est partout, dans tout le pays, dans tous les secteurs et à tous les âges ».

LIVE: de #persconferentie van premier Rutte en minister @hugodejonge over de laatste stand van zaken rond de aanpak van het coronavirus ⬇ https://t.co/fqy7ES8R4f — Mark Rutte (@MinPres) November 12, 2021

Les mesures entrent en vigueur samedi soir et courront sur au moins trois semaines : les bars, les restaurants et les magasins essentiels comme les supermarchés fermeront à 20h (19h TU) et les magasins non essentiels à 18h.

Les citoyens sont appelés à ne pas accueillir plus de quatre personnes chez eux et à faire du télétravail, sauf si cela n’est pas possible. Les manifestations publiques sont supprimées et les matches de football seront joués à huis clos, y compris le match de qualification pour la Coupe du monde qui opposera les Pays-Bas et la Norvège la semaine prochaine. Les écoles restent toutefois ouvertes et les sorties hors du domicile autorisées.

Le gouvernement s'apprête également à restreindre l'accès aux lieux de restauration et de loisirs après une période de trois semaines aux seules personnes vaccinées ou guéries du Covid, et plus à celles personnes présentant un test négatif.

Des restrictions politiquement sensibles

Des milliers de personnes avaient manifesté à La Haye dimanche dernier après l'annonce par le gouvernement de la réintroduction des masques dans certains espaces publics alors que l'épidémie flambe : jeudi, les Pays-Bas ont enregistré un nouveau record de contaminations au cours des dernières 24 heures, battant ainsi le précédent record établi en décembre 2020. Et es hôpitaux ont prévenu : ils ne seraient pas en mesure de passer l'hiver dans les conditions actuelles.

Le pic de Covid survient malgré le fait que 82% des Néerlandais âgés de plus de 12 ans ont été entièrement vaccinés. Les personnes non vaccinées sont à l'origine de la plupart des cas en soins intensifs et des admissions à l'hôpital, mais la baisse de l'efficacité des vaccins, en particulier chez les personnes âgées, a également été mise en cause. Le gouvernement néerlandais a annoncé que la campagne de rappel de vaccin débuterait en décembre.

Le pays de 17 millions d'habitants a enregistré 2,2 millions de cas et 18 612 décès depuis le début de la pandémie.

