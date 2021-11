Royaume-Uni: veillée de soutien au mari de Nazanin Zaghari-Ratcliffe en grève de la faim

Cela fait plus de 20 jours que Richard Ratcliffe est en grève de la faim. Il veut interpeller le gouvernement britannique sur le sort de son épouse, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, qui a interdiction de quitter l'Iran. Une veillée en chansons était organisée vendredi 11 novembre dans la soirée pour le soutenir, devant le ministère des Affaires étrangères, où il campe.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Londres, Claire Digiacomi

Les traits tirés, emmitouflé dans une polaire, un bonnet sur la tête. Richard Ratcliffe garde le sourire, au milieu des dizaines de personnes venues le soutenir en musique, même si son corps est mis à rude épreuve depuis trois semaines : « Mentalement, je me sens toujours lucide. Physiquement par contre, je suis beaucoup plus faible, plus lent, plus frileux. 20 jours, ça commence à faire beaucoup. Maintenant, c'est au jour le jour. Je ne pense pas pouvoir être encore là la semaine prochaine. »

Soutien de proches, mais aussi d'anonymes

Il a installé sa tente devant le ministère des Affaires étrangères pour convaincre le gouvernement de ramener son épouse. Otage, selon lui, à cause d'une vieille dette réclamée par Téhéran à l'État britannique. À ses côtés, il peut compter sur ses proches, comme sa fille de 7 ans, Gabriella, ou son beau-frère : « Merci beaucoup pour votre soutien durant ces trois semaines compliquées... »

Mais aussi des anonymes, comme Joana : « Je suis cette affaire depuis quelques années, je n'habite pas loin de chez Richard et Nazanin. C'est une maman, avec une petite fille, c'est vraiment triste. Et le gouvernement ne fait rien. »

Nazanin Zaghari-Ratcliffe a déjà passé 5 ans en prison en Iran et pourrait bientôt y retourner après une nouvelle condamnation, confirmée en appel en octobre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne