Royaume-Uni: Elizabeth II renonce à participer au dimanche du Souvenir

La reine Elizabeth II a annulé, ce 14 novembre, sa participation à une cérémonie officielle à Londres, le dimanche du Souvenir, en hommage aux soldats britanniques morts au combat. La monarque s'est fait mal au dos, selon le palais de Buckingham. Un nouveau souci de santé pour la souveraine britannique, qui était très attendue pour sa première apparition publique depuis son hospitalisation le mois dernier.

Avec notre correspondante au Royaume-Uni, Claire Digiacomi

Elle n'avait raté cette cérémonie qu'à six reprises par le passé. Pour cause de déplacement à l'étranger ou parce qu'elle était enceinte de ses deux plus jeunes enfants. Alors, la participation de la reine, ce dimanche, pour cette journée de commémoration était particulièrement attendue. Elle avait d'ailleurs « la ferme intention » de s'y rendre, comme l'avait indiqué le palais de Buckingham il y a quelques jours.

Difficile de rester debout

Un communiqué officiel a finalement annoncé dans la matinée qu'elle resterait au château de Windsor à cause d'un problème de dos. Il aurait été difficile pour la monarque de rester debout pendant de longues minutes ou de traverser les immenses couloirs du ministère des Affaires étrangères, d'où elle devait suivre la cérémonie. Il ne faut pas oublier qu'Elizabeth II a maintenant 95 ans.

Signes rassurants

Mais cette annonce rajoute à l'inquiétude sur l'état de santé de la reine, qui avait déjà dû annuler sa venue à Glasgow pour la COP26. Elle avait passé une nuit à l'hôpital fin octobre, une première depuis huit ans. Son agenda a été largement allégé ces dernières semaines, sur le conseil de ses médecins. Mais Elizabeth II a tout de même donné des signes rassurants, en prenant par exemple le volant de sa voiture à Windsor. La semaine dernière, elle a même voyagé en hélicoptère pour rejoindre sa propriété de Sandringham.

