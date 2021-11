Autriche: les non-vaccinés accepte mal leur confinement

Ce lundi 15 novembre marquait le premier jour de confinement pour les personnes non vaccinées dans le pays. Le but du gouvernement est de convaincre les réticents car seuls 65% des Autrichiens ont, à ce jour, reçu leurs deux doses, un taux en deçà de la moyenne européenne.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Vienne, Isaure Hiace

Les déplacements des personnes non vaccinées sont désormais restreints au strict nécessaire. Une situation vécue comme une injustice par beaucoup d’entre elles à l’instar de Michaela, âgée d’une cinquantaine d’année. « Les personnes vaccinées peuvent contaminer tout autant les autres et je trouve ça totalement injuste que ce soit aux non-vaccinés de payer le prix fort. J'ai des antécédents médicaux, j'ai fait une chimiothérapie antivirale et je n'ose pas me faire vacciner car j'ai peur de ne pas le supporter avec les effets secondaires que j'ai déjà. »

« Rien ne va changer pour moi »

D’autres non vaccinés estiment que ce confinement aura peu d’impact sur leur quotidien. C’est le cas de Manuel Burian. « Rien ne va changer pour moi car ils ne contrôlent pas vraiment. Je vais donc continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Je ne suis pas quelqu'un qui va tous les week-end au restaurant, je préfère commander de la nourriture à emporter. Donc ça ne change absolument rien pour moi. Quand le vaccin à virus inactivé sera là j'irai me faire vacciner, mais pas par conviction, simplement pour qu'on me fiche la paix. »

Une manifestation est prévue ce samedi 20 novembre à Vienne pour protester contre ce confinement. Le chef de l’extrême droite, Herbert Kickl, fervent opposant au vaccin, a appelé à un large rassemblement auquel il ne participera pas. Il vient en effet d’être testé positif au coronavirus.

► À lire aussi: L’Autriche confine les non-vaccinés, une première dans l'UE

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne