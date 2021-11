Crise des migrants: l'UE s'accorde sur de nouvelles sanctions contre la Biélorussie

À la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, des milliers de migrants sont toujours massés pour tenter de passer. Ce lundi 15 novembre, l'Union européenne vient de voter de nouvelles sanctions à l’égard de la Biélorussie et contre des personnes et organisations contribuant à l'afflux de milliers de migrants à la frontière polonaise.

L'Union européenne va adopter « dans les prochains jours » de nouvelles sanctions contre des personnes et organisations contribuant à l'afflux de milliers de migrants à la frontière polonaise, orchestré selon les Occidentaux par le Bélarus, a annoncé ce lundi le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell. « Nous nous sommes mis d'accord sur l'adoption d'un nouveau train de sanctions [...]. Il sera finalisé dans les prochains jours », a-t-il précisé, à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept à Bruxelles. Ces sanctions toucheront « un nombre important de personnes » et d'entités, a-t-il insisté, sans préciser leur nombre ni leur identité. Une liste des personnes et entités concernées par un gel des avoirs et des interdictions de voyager devrait être finalisée dans les semaines à venir.

Il est peu probable que la liste des sanctions comporte la compagnie aérienne russe Aeroflot, bien que la Pologne et la Lituanie tiennent le président russe Vladimir Poutine pour responsable de la crise frontalière. « Poutine dirige cette crise politiquement avec M. Loukachenko, c'est certain », a déclaré à la presse le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis.

Minsk travaille « activement » à faire rentrer dans leurs pays les migrants coincés à la frontière, a assuré de son côté le président biélorusse Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 30 ans.

Toujours est-il qu'à la frontière avec la Biélorussie, la situation est difficile et se détériore. Les trois présidents baltes sont donc tous d’accord pour soutenir la Pologne, si elle voulait lancer les consultations prévues par l’article 4 du traité de l’Otan en cas de menace sur la sécurité de l’un des membres, explique notre correspondante à Vilnius, Marielle Vitureau.

Pour se protéger, la Lituanie a déclaré la semaine dernière l’état d’urgence le long de sa frontière avec la Biélorussie. Si la responsabilité de cette pression migratoire incombe au régime autoritaire d’Alexandre Loukachenko, qui cherche ainsi à se venger des sanctions européennes, le président lituanien Gitanas Nauseda désigne lui aussi la Russie.

Refonte de la politique européenne sur la migration

Face au nombre toujours plus important de migrants qui arrivent par Moscou, la Russie enchaîne les démonstrations de force militaires. Autrement dit, l’intégration militaire de la Biélorussie par la Russie est un fait accompli.

Pour repousser cette menace aux portes de l’Europe, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie appellent aussi à une refonte de la politique européenne sur la migration et au financement par l’Union de la construction de barrières le long des frontières.

Du côté de l'Otan en tout cas les inquiétudes sont de plus en plus palpables, note notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. Jens Stoltenberg, Secrétaire-général de l’Otan n'a pas caché sa préoccupation : « Nous ne voyons pas de menace imminente d’agression militaire contre un pays de l’Otan. Mais nous voyons une situation très difficile à la frontière d’un État membre de l’Alliance – la Pologne – et de la Biélorussie. Et nous voyons des situations similaires en Lituanie et Lettonie, tout du moins les avons-nous vues à la frontière de ces deux pays avec la [Biélo]russie. Et évidemment nous sommes solidaires – aux côtés de ces pays de l’Otan. Nous condamnons ce que fait le régime de Loukachenko, d’utiliser des migrants vulnérables, y compris des enfants et des familles, pour conduire des actions hybrides contre des pays de l’Otan. »

