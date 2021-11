Haut-Karabakh: un an après la fin du conflit les tensions sont toujours palpables

Un soldat russe de maintien de la paix monte la garde devant le monastère arménien de Dadivank situé au Haut-Karabakh dans la région de Chahoumian, le 2 décembre 2020. AP - Emrah Gurel

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Cela fait un an et quelques jours à peine que l’Arménie et l'Azerbaïdjan ont cessé de s'affronter pour le contrôle du Haut-Karabakh, cette entité autoproclamée indépendante par les Arméniens, après un conflit de haute intensité de 44 jours et un accord sous l'égide de la Russie qui a consacré la défaite d'Erevan. Dimanche, l'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont accusés mutuellement de tirs à la frontière, près de l'enclave.