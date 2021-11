Irlande: la riche famille Quinn suscite le débat sur Google et le «droit à l’oubli»

Plusieurs centaines d’articles sur cette dynastie irlandaise d'hommes et femmes viennent d'être retirés de Google. Ils parlent surtout du train de vie de la famille Quinn, qui a fait valoir son « droit à l’oubli », mis en place par l’Union européenne en 2014.

De notre correspondante à Dublin,

Parmi les titres que Google a déréférencés, se trouvent un article de 2012 sur le gâteau du mariage d’une des filles Quinn, payé 100 000 euros par la Quinn Company, un autre sur les 30 000 euros de dépenses mensuelles des enfants Quinn, ou bien sur l’aide juridique gratuite reçue par la famille.

Des articles qui semblent appartenir aux rubriques people. Mais à la tête du clan Quinn, il y a Sean, un self-made man septuagénaire, père de 5 enfants. En 2008, c’était l’homme le plus riche d’Irlande, grâce à sa réussite dans l’assurance et la finance. Il fait faillite en 2011 dans le sillage de la récession, à cause de montages financiers douteux. Il a d’ailleurs été condamné pour liquidation d’actifs.

Articles invisibles

De tous ces articles publiés sur les sites de l’Irish Times, de l’Irish Independent et des grands quotidiens nationaux, aucun n’a disparu. Ils sont toujours hébergés sur les sites des médias. Mais si vous tapez par exemple « Quinn + gâteau mariage » dans Google, vous ne tombez plus sur le lien. Or, la recherche Google, c’est la porte d’entrée sur le site du média. Donc l’article devient de facto quasi invisible, pour l’immense majorité des internautes.

Si Google a déréférencé ces dizaines d’articles, c'est en vertu du « droit à l’oubli », mis en place par l’Union européenne en 2014 et précisé par le Règlement européen de protection des données (RGPD). Le droit à l’oubli veut dire que n’importe quelle personne peut demander le déréférencement, par les entreprises internet, des données sensibles, relatives à une procédure judiciaire ou intimes, bref, ce qui n’est pas ou plus pertinent. Selon la famille Quinn, l’ancienneté des déboires judiciaires (près de 10 ans), justifie le retrait de ses frasques financières.

En sept ans, Google a reçu plus de 10 000 requêtes, rien qu’en Irlande, et a déréférencé un peu plus de la moitié des URL concernées.

Google seul juge de l’intérêt public ?

Le processus n’est pas transparent. Il est manuel, et non géré par des algorithmes. Google assure que ses employés font attention à ce que des personnalités publiques n’utilisent pas le droit à l’oubli pour refaire une beauté numérique à leur réputation. Pour l’instant, Google est seul décisionnaire, sans possibilité d’appel. Le cas Quinn est particulièrement parlant : Sean est-il une personnalité publique ? Sa condamnation, l’utilisation de son argent après sa banqueroute relèvent-elles de l’information d’intérêt général ?

Pour l’association de défense des libertés Digital Rights Ireland et du Conseil irlandais des libertés civiques, le droit à l’oubli peut facilement être abusé, et un mécanisme de supervision est nécessaire pour maintenir l’accès à l’information d’utilité publique. Les deux organisations réclament des directives, et une révision du droit à l’oubli par le gendarme du numérique irlandais, qui n’a pas encore donné suite.

