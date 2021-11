Les Occidentaux craignent un regain de tensions entre la Russie et l'Ukraine cet hiver

Des soldats ukrainiens à un «check-point» de la ville de Shshastya près de Lubansk en avril 2021 (image d'illustration). AP - Efrem Lukatsky

Alors que la crise s'aggrave entre la Biélorussie et la Pologne, on observe aussi un regain de tension, en Ukraine, au niveau diplomatique, entre la Russie et les Occidentaux. Depuis plusieurs jours, les Américains et les Britanniques entretiennent un « bruit de fond », selon lequel la Russie aurait des velléités d'invasion de l'Ukraine. Une théorie qui n'est pas complètement corroborée sur le terrain, bien que les services de renseignement disent disposer de preuves.