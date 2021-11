La drague en uniforme sur certains réseaux sociaux bannie pour les gendarmes espagnols

En Espagne, le gouvernement vient d'interdire à ses gendarmes - la Guardia Civil - de draguer avec leur uniforme. Un décret visant surtout les réseaux sociaux de rencontres prévoit des sanctions à ceux qui s'afficheraient avec leur tenue de travail.

De notre correspondante à Madrid,

Voilà des mois que le gouvernement espagnol voulait mettre fin à une pratique de plus en plus courante en Espagne : sur les réseaux sociaux de drague comme Tinder, Baddo ou Grindr, les Guardias Civiles, les gendarmes espagnols, sont nombreux à exposer leurs corps musclés dans leurs uniformes seyants. Depuis quelques jours, il leur est formellement interdit de le faire sous peine de sanctions.

La police nationale espagnole l'avait quant à elle déjà prohibée en 2015, ce qui n'a pourtant pas empêché une dizaine d'agents de publier des photos jugées non conformes pour lesquelles une enquête interne avait été ouverte en mars dernier. Les policiers encourent jusqu'à trois mois de suspension d'emploi et de salaire. Seule exception à cette nouvelle règle : les réseaux sociaux officiels de la Guardia Civil ou de la police nationale - qui sont particulièrement actifs en Espagne sur TikTok, Instagram ou Twitter.

Un uniforme valorisant

Outre l'image institutionnelle jugée « dégradée » du corps de police, ce qui est en jeu est aussi la sécurité des agents eux-mêmes qui s'exposent parfois en service à l'extérieur ou dans leurs bureaux. Mais le décret s'applique bien à n'importe quelle situation et n'importe quel réseau : sans autorisation, plus aucun agent ne pourra exhiber chemise et pantalon kaki sur internet.

De leurs côtés, quelques agents avaient expliqué - de manière anonyme dans les médias - cette pratique : pour eux, au-delà de l'esthétique, un cliché en uniforme a trois avantages : montrer qu'ils ont un emploi et donc un salaire stable en temps de crise, qu'ils sont et resteront en bonne condition physique et enfin ils assurent qu'ils ont beaucoup plus de succès grâce à l'uniforme.

Tatouages et piercings réglementés

Le décret inclut également une nouvelle règle plus souple quant aux tatouages des agents. Ils pourront - et c'est une première - être visibles une fois en tenue. Seule condition : qu'ils ne représentent aucun symbole contraire aux valeurs constitutionnelles. Les piercings, eux, sont totalement interdits en service. On l'aura compris, le gouvernement espagnol a ainsi voulu un décret qui s'adapte à son époque.

