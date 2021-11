REPORTAGE

Pologne: la communauté tatare enterre un jeune Syrien mort en tentant de traverser la frontière

Les obsèques d'Ahmad Al-Hasan, jeune Syrien mort en tentant de traverser une rivière à la frontière Pologne-Biélorussie. Le 15 novembre 2021 dans le village de Bohoniki. REUTERS - MARKO DJURICA

L’UE et les États-Unis s’apprêtent à imposer de nouvelles sanctions contre le régime biélorusse. Lundi, Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont respectivement entretenus avec Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko pour tenter de régler la crise migratoire à la frontière polono-biélorusse. En Pologne, la communauté tatare a enterré un jeune Syrien de 19 ans, mort noyé en tentant de traverser la frontière.